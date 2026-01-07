«Аталанта» обыграла «Болонью» в 19-м туре Серии А благодаря дублю Николы Крстовича

Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Болонья» и «Аталанта». Встреча прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия). В качестве главного арбитра игры выступил Марко Ди Белло. Матч закончился победой гостей со счётом 2:0.

Первый гол забил Никола Крстович. Нападающий открыл счёт в первом тайме на 37-й минуте. Во втором тайме на 60-й минуте Крстович оформил дубль.

«Аталанта» набрала 28 очков в 19 матчах текущего сезона и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья» с 26 очками располагается на восьмой строчке. Возглавляет таблицу миланский «Интер» с 39 очками.