Болонья — Аталанта, результат матча 7 января 2026, счет 0:2, 19-й тур Серии А 2025/2026

«Аталанта» обыграла «Болонью» в 19-м туре Серии А благодаря дублю Николы Крстовича
Комментарии

Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Болонья» и «Аталанта». Встреча прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия). В качестве главного арбитра игры выступил Марко Ди Белло. Матч закончился победой гостей со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 19-й тур
07 января 2026, среда. 20:30 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
0 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 Крстович – 37'     0:2 Крстович – 60'    

Первый гол забил Никола Крстович. Нападающий открыл счёт в первом тайме на 37-й минуте. Во втором тайме на 60-й минуте Крстович оформил дубль.

«Аталанта» набрала 28 очков в 19 матчах текущего сезона и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья» с 26 очками располагается на восьмой строчке. Возглавляет таблицу миланский «Интер» с 39 очками.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
