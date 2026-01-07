Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наполи — Верона, результат матча 7 января 2026, счёт 2:2, 19-й тур Серии А 2025/2026

«Наполи» ушёл от поражения с «Вероной», уступая в два мяча к перерыву в 19-м туре Серии А
Комментарии

Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Наполи» и «Верона». Команды играли на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Маркетти. Игра завершилась результативной ничьей — 2:2.

Италия — Серия А . 19-й тур
07 января 2026, среда. 20:30 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 2
Верона
Верона
0:1 Фресе – 16'     0:2 Орбан – 27'     1:2 Мактоминей – 54'     2:2 Ди Лоренцо – 82'    

На 16-й минуте датский защитник «Вероны» Мартин Фресе открыл счёт в матче. На 27-й минуте нападающий Гифт Орбан удвоил преимущество гостей ударом с пенальти. На 54-й минуте полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей сократил отставание в счёте. На 72-й минуте гол нападающего неаполитанцев Расмуса Хойлунда был отменён после вмешательства VAR. На 82-й минуте защитник хозяев Джованни Ди Лоренцо восстановил равенство в счёте.

«Наполи» остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А с 38 очками в 18 играх. Отставание от лидирующего «Интера», который провёл на одну игру меньше, составляет одно очко. «Верона» с 13 очками в сезоне располагается на 18-й строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события четверга: «Атлетико» — «Реал», «Арсенал» против «Ливерпуля», хоккей и биатлон
Топ-события четверга: «Атлетико» — «Реал», «Арсенал» против «Ливерпуля», хоккей и биатлон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android