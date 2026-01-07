«Он фундаментальный игрок для нас». Хаби Алонсо высказался о Винисиусе

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо перед матчем 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетико» высказался о фланговом нападающем своей команды Винисиусе Жуниоре.

«Впереди долгий сезон, Вини будет важен. Он нам нужен в лучшей форме, чтобы получал удовольствие от игры. Когда он делает это, даёт нам искру. Мы должны найти его. Это фундаментальный игрок для нас», — приводит слова Алонсо Sport.es.

Напомним, бразильца освистали болельщики «сливочных» во время замены игрока во встрече с «Бетисом» (5:1) в чемпионате Испании.

Винисиус Жуниор выступает за мадридский «Реал» с лета 2017 года. В текущем клубном сезоне вингер принял участие в 25 матчах. На его счету пять забитых мячей и восемь голевых передач.