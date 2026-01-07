Скидки
«Тер Штеген почувствовал неприятные ощущения в колене». Деку — о состоянии вратаря «Барсы»

Спортивный директор «Барселоны» Деку объяснил, почему голкипер Марк-Андре тер Штеген покинул Саудовскую Аравию, где проходит Суперкубок Испании, и отправился в Барселону. Руководитель сине-гранатовых рассказал о проблемах с коленом у немецкого вратаря.

«Тер Штеген почувствовал неприятные ощущения в колене, и Марк забеспокоился, что вполне естественно, поскольку у него и раньше были проблемы. Он спокоен, и мы рады, что ничего серьезного нет», – приводит слова Деку Sport.es.

Ранее сообщалось, что 33-летний Марк-Андре тер Штеген может уйти из клуба в зимнее трансферное окно. Вратарь провёл в нынешнем сезоне всего один матч за каталонский клуб, выйдя на поле во встрече Кубка Испании с «Гвадалахарой».

