«Барселона» — «Атлетик» Б: Рафинья забил четвёртый гол каталонцев на 39-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречаются каталонская «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играют на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра игру обслуживает Исидро Диас де Мера Эскудерос. На момент написания новости счёт 4:0 в пользу сине-гранатовых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
07 января 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
5 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Ф. Торрес – 22'     2:0 Лопес Мартин – 30'     3:0 Барджи – 34'     4:0 Рафинья – 38'     5:0 Рафинья – 52'    

На 39-й минуте бразилец Рафинья забил четвёртый гол своей команды.

Ранее, на 22-й минуте, нападающий «Барселоны» Ферран Торрес вывел свой клуб вперёд. На 30-й минуте полузащитник Фермин Лопес удвоил преимущество сине-гранатовых. На 34-й минуте вингер каталонцев Руни Барджи довёл преимущество своей команды до разгромного.

Второй полуфинальный матч текущего розыгрыша Суперкубка Испании состоится в четверг, 8 января. Мадридский «Атлетико» встретится с «Реалом». Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года команда разгромила «сливочных» со счётом 5:2.

«Барса» забила четыре за тайм! Издевается над «Атлетиком» в Суперкубке Испании. LIVE
Live
«Барса» забила четыре за тайм! Издевается над «Атлетиком» в Суперкубке Испании. LIVE
