Тренер «Ливерпуля» Слот ответил на вопрос, сможет ли Экитике сыграть с «Арсеналом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос, сыграет ли нападающий мерсисайдцев Уго Экитике в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом». Встреча пройдёт 8 января в 23:00 мск.

«До сих пор он с нами не тренировался. Посмотрим, сможет ли Уго сегодня вернуться к занятиям. Два-три дня назад, когда мы играли с «Фулхэмом», я говорил, что Экитике выбыл ненадолго, но возникают трудности, потому что игры следуют друг за другом очень быстро. Возможно, он будет тренироваться с командой, может, ему понадобится ещё один-два дополнительных дня», — приводит слова Слота ESPN.

Француз не принимал участие в игре с «Фулхэмом» (2:2) из-за мышечной травмы. В нынешнем сезоне форвард забил 10 голов и отдал две результативные передачи в 25 матчах за клуб во всех турнирах.