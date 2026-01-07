Скидки
Микель Артета высказался в преддверии матча «Арсенала» с «Ливерпулем»

Микель Артета высказался в преддверии матча «Арсенала» с «Ливерпулем»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался перед матчем 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Встреча пройдёт 8 января в 23:00 мск.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
08 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это, очевидно, очень важный матч с прошлогодним чемпионом Премьер-лиги, нам нужно доказать свою состоятельность.

Мы на вершине турнирной таблицы, играем дома против действительно очень сильного соперника, хотим сохранить свои позиции. А для этого нужно будет показать отличную игру на протяжении всего матча, чтобы одержать победу, именно это нам нужно показать.

Мы уже показали это несколько дней назад в матче с «Борнмутом», после великолепной победы над «Астон Виллой», так будет и дальше. Понимаем это, потому что, оказавшись в нынешнем положении, хотим сохранить и расширить наш успех в лиге, а для этого наша решимость и желание должны соответствовать нашему настрою», — приводит слова Артеты ESPN.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 48 очками. «Ливерпуль» располагается на четвёртой строчке, у команды в активе 34 очка.

