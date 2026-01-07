«Барселона» со счётом 5:0 разгромила «Атлетик» и вышла в финал Суперкубка Испании

Завершился матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречались «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра игру обслуживал Исидро Диас де Мера Эскудерос. Победу со счётом 5:0 одержали сине-гранатовые.

На 22-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес вывел свой клуб вперёд. На 30-й минуте полузащитник Фермин Лопес удвоил преимущество сине-гранатовых. На 34-й минуте вингер каталонцев Руни Барджи довёл преимущество своей команды до разгромного. На 39-й минуте бразилец Рафинья забил четвёртый гол каталонцев. На 52-й минуте Рафинья оформил дубль.

Таким образом, «Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, который состоится в воскресенье, 11 января. Соперником сине-гранатовых станет победитель мадридского дерби между «Атлетико» и «Реалом».