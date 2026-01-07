Скидки
Барселона — Атлетик, результат матча 7 января 2026, счёт 5:0, 1/2 финала Суперкубка Испании 2025/2026

«Барселона» со счётом 5:0 разгромила «Атлетик» и вышла в финал Суперкубка Испании
Комментарии

Завершился матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречались «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра игру обслуживал Исидро Диас де Мера Эскудерос. Победу со счётом 5:0 одержали сине-гранатовые.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
07 января 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Ф. Торрес – 22'     2:0 Лопес Мартин – 30'     3:0 Барджи – 34'     4:0 Рафинья – 38'     5:0 Рафинья – 52'    

На 22-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес вывел свой клуб вперёд. На 30-й минуте полузащитник Фермин Лопес удвоил преимущество сине-гранатовых. На 34-й минуте вингер каталонцев Руни Барджи довёл преимущество своей команды до разгромного. На 39-й минуте бразилец Рафинья забил четвёртый гол каталонцев. На 52-й минуте Рафинья оформил дубль.

Таким образом, «Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, который состоится в воскресенье, 11 января. Соперником сине-гранатовых станет победитель мадридского дерби между «Атлетико» и «Реалом».

Календарь Суперкубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная сетка Суперкубка Испании сезона-2025/2026
Топ-события четверга: «Атлетико» — «Реал», «Арсенал» против «Ливерпуля», хоккей и биатлон
Топ-события четверга: «Атлетико» — «Реал», «Арсенал» против «Ливерпуля», хоккей и биатлон
