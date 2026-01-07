ЦСКА расторгнет контракт с Адольфо Гайчем, заплатив игроку 15 млн рублей – источник

Московский ЦСКА расторгнет контракт с аргентинским нападающим Адольфо Гайчем. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По информации инсайдера, армейцы прервут аренду игрока в самарских «Крыльях Советов» и досрочно завершат сотрудничество с форвардом, выплатив ему оклад за полтора месяца, то есть 15 млн рублей.

Аргентинец перебрался в столичный клуб в августе 2020 года. С тех пор он отправлялся в аренду шесть раз: в «Беневенто», «Уэску», «Верону», «Ризерспор», «Антальяспор» и «Крылья Советов». В текущем сезоне на его счету шесть матчей за самарцев. Контракт аргентинца с ЦСКА и срок аренды в «Крыльях» должны были истечь летом 2026 года.