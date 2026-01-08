Скидки
Борнмут — Тоттенхэм Хотспур, результат матча 7 января 2026, счёт 3:2, 21-й тур АПЛ 2025/2026

«Борнмут» вырвал победу у «Тоттенхэма» благодаря голу Семеньо на 90+5-й минуте
Комментарии

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Виталити» (Борнмут, Англия). В качестве главного арбитра игры выступил Даррен Ингланд. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 3:2.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
3 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Тель – 5'     1:1 Эванилсон – 22'     2:1 Крупи – 36'     2:2 Пальинья – 78'     3:2 Семеньо – 90+5'    

Счёт в матче открыл нападающий гостей Матис Тель на пятой минуте встречи. На 22-й минуте форвард «Борнмута» Эванилсон восстановил равенство в счёте. Эли Крупи вывел команду хозяев поля вперёд на 36-й минуте. Во втором тайме на 72-й минуте защитник «Тоттенхэм Хотспур» Джеймс Хилл не реализовал пенальти. На 78-й минуте полузащитник Жоау Пальинья сравнял счёт. В конце встречи на 90+5-й минуте вингер Антуан Семеньо принёс победу «Борнмуту».

На данный момент «Тоттенхэм» набрал 27 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Борнмут» располагается на 15-й строчке, у команды в активе 26 очков.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
