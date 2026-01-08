«Астон Вилла» и «Кристал Пэлас» не забили голов и сыграли вничью в АПЛ

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла». Встреча прошла на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра игры выступил Эндрю Мэдли. Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

Команды не открыли счёт в ходе встречи.

На данный момент «Астон Вилла» набрала 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» располагается на 12-й строчке, в активе команды 28 очков.

В следующем туре бирмингемцы встретятся с «Эвертоном» 18 января, а лондонская команда сыграет с «Сандерлендом» на день раньше.