«Манчестер Сити» не смог победить «Брайтон» в 21-м туре АПЛ, Холанд забил

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Брайтон». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Томас Брамэлл. Игра завершилась результативной ничьей — 1:1.

На 41-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт в матче, реализовав пенальти. На 60-й минуте японский вингер гостей Каору Митома восстановил равенство в счёте.

«Манчестер Сити» набрал 43 очка, проведя 21 матч в чемпионате. Отставание от лидирующего «Арсенала», который имеет игру в запасе, составляет пять очков. «Брайтон» с 29 очками располагается на 11-й строчке в АПЛ.