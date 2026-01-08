Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Брайтон, результат матча 7 января 2026, счёт 1:1, 21-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Сити» не смог победить «Брайтон» в 21-м туре АПЛ, Холанд забил
Комментарии

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Брайтон». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Томас Брамэлл. Игра завершилась результативной ничьей — 1:1.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Холанд – 41'     1:1 Митома – 60'    

На 41-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт в матче, реализовав пенальти. На 60-й минуте японский вингер гостей Каору Митома восстановил равенство в счёте.

«Манчестер Сити» набрал 43 очка, проведя 21 матч в чемпионате. Отставание от лидирующего «Арсенала», который имеет игру в запасе, составляет пять очков. «Брайтон» с 29 очками располагается на 11-й строчке в АПЛ.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Новые клубы Фалькао и Балотелли, звезда в «Сити», будущее Винисиуса. Трансферы и слухи дня
Новые клубы Фалькао и Балотелли, звезда в «Сити», будущее Винисиуса. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android