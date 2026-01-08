«Челси» уступил «Фулхэму», играя вдесятером с 22-й минуты в первом матче при Росеньоре

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Фулхэм» и «Челси». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия). Волевую победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

На 22-й минуте защитник «синих» Марк Кукурелья получил прямую красную карточку. На 45+4-й минуте гол нападающего хозяев Гарри Уилсона был отменён после просмотра VAR. На 55-й минуте форвард «Фулхэма» Рауль Хименес открыл счёт в матче. На 72-й минуте нападающий «Челси» Лиам Делап восстановил равенство в счёте. На 81-й минуте Уилсон вновь вывел «Фулхэм» вперёд.

«Челси» остался с 31 очком после 21 матча. По итогам первого матча под руководством нового главного тренера Лиама Росеньора команда опустилась на шестое место в таблице. «Фулхэм» сравнялся по очкам с «Челси» и занимает восьмое место.