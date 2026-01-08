Скидки
Главная Футбол Новости

Фулхэм — Челси, результат матча 7 января 2026, счёт 2:1, 21-й тур АПЛ 2025/2026

«Челси» уступил «Фулхэму», играя вдесятером с 22-й минуты в первом матче при Росеньоре
Комментарии

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Фулхэм» и «Челси». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия). Волевую победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Хименес – 55'     1:1 Делап – 72'     2:1 Уилсон – 81'    
Удаления: нет / Кукурелья – 22'

На 22-й минуте защитник «синих» Марк Кукурелья получил прямую красную карточку. На 45+4-й минуте гол нападающего хозяев Гарри Уилсона был отменён после просмотра VAR. На 55-й минуте форвард «Фулхэма» Рауль Хименес открыл счёт в матче. На 72-й минуте нападающий «Челси» Лиам Делап восстановил равенство в счёте. На 81-й минуте Уилсон вновь вывел «Фулхэм» вперёд.

«Челси» остался с 31 очком после 21 матча. По итогам первого матча под руководством нового главного тренера Лиама Росеньора команда опустилась на шестое место в таблице. «Фулхэм» сравнялся по очкам с «Челси» и занимает восьмое место.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости

