«Фиорентина» и «Лацио» сыграли вничью, обменявшись голами в конце встречи

Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Фиорентина». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). В качестве главного арбитра игры выступил Симоне Содза. Матч закончился вничью со счётом 2:2.

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Данило Катальди во втором тайме на 52-й минуте. Через четыре минуты защитник Робин Госенс сравнял счёт. В конце встречи на 89-й минуте нападающий Альберт Гудмундссон вывел «Фиорентину» вперёд, реализовав 11-метровый удар. На 90+5-й минуте форвард Педро Родригес восстановил равенство в счёте ударом с пенальти.

«Фиорентина» набрала 13 очков в 19 матчах и занимает предпоследнее, 19-е место, в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» с 25 очками располагается на девятой строчке. Возглавляет таблицу миланский «Интер» с 42 очками.