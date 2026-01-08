Скидки
Все новости
Главная Футбол Новости

Лацио — Фиорентина, результат матча 7 января 2026, счёт 2:2, 19-й тур Серии А 2025/2026

«Фиорентина» и «Лацио» сыграли вничью, обменявшись голами в конце встречи
Комментарии

Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Фиорентина». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). В качестве главного арбитра игры выступил Симоне Содза. Матч закончился вничью со счётом 2:2.

Италия — Серия А . 19-й тур
07 января 2026, среда. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 2
Фиорентина
Флоренция
1:0 Катальди – 52'     1:1 Госенс – 56'     1:2 Гудмундссон – 89'     2:2 Родригес – 90+5'    

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Данило Катальди во втором тайме на 52-й минуте. Через четыре минуты защитник Робин Госенс сравнял счёт. В конце встречи на 89-й минуте нападающий Альберт Гудмундссон вывел «Фиорентину» вперёд, реализовав 11-метровый удар. На 90+5-й минуте форвард Педро Родригес восстановил равенство в счёте ударом с пенальти.

«Фиорентина» набрала 13 очков в 19 матчах и занимает предпоследнее, 19-е место, в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» с 25 очками располагается на девятой строчке. Возглавляет таблицу миланский «Интер» с 42 очками.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
