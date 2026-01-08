Скидки
Парма — Интер, результат матча 7 января 2026, счёт 0:2, 19-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» одолел «Парму» в 19-м туре и оторвался от преследователей в Серии А
Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Парма» и «Интер». Команды играли на стадионе «Эннио Тардини» в Парме (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андреа Коломбо. Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

Италия — Серия А . 19-й тур
07 января 2026, среда. 22:45 МСК
Парма
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Димарко – 42'     0:2 Тюрам – 90+8'    

Первый мяч в игре был забит на 42-й минуте. С передачи форварда Франческо Эспозито отличился защитник Федерико Димарко. Гол нападающего миланской команды Анж-Йоана Бонни на 90+4-й минуте был отменён из-за игры рукой после просмотра VAR. На 90+8-й минуте француз Маркус Тюрам удвоил преимущество гостей.

«Интер» довёл количество набранных в сезоне очков до 42 и оторвался от «Милана» и «Наполи» на четыре очка. У «россонери» при этом остаётся одна игра в запасе. «Парма» осталась на 15-й строчке в таблице Серии А, у команды 18 очков в 18 встречах.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
