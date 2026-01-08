«Интер» одолел «Парму» в 19-м туре и оторвался от преследователей в Серии А

Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Парма» и «Интер». Команды играли на стадионе «Эннио Тардини» в Парме (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андреа Коломбо. Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

Первый мяч в игре был забит на 42-й минуте. С передачи форварда Франческо Эспозито отличился защитник Федерико Димарко. Гол нападающего миланской команды Анж-Йоана Бонни на 90+4-й минуте был отменён из-за игры рукой после просмотра VAR. На 90+8-й минуте француз Маркус Тюрам удвоил преимущество гостей.

«Интер» довёл количество набранных в сезоне очков до 42 и оторвался от «Милана» и «Наполи» на четыре очка. У «россонери» при этом остаётся одна игра в запасе. «Парма» осталась на 15-й строчке в таблице Серии А, у команды 18 очков в 18 встречах.