Ньюкасл Юнайтед — Лидс Юнайтед, результат матча 7 января 2026, счёт 4:3, 21-й тур АПЛ 2025/2026

«Ньюкасл» обыграл «Лидс», забив победный гол на 90+12-й минуте
Комментарии

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Лидс Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра игры выступил Майкл Солсбери. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 4:3.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 23:15 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 3
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Ааронсон – 32'     1:1 Барнс – 36'     1:2 Калверт-Льюин – 45+5'     2:2 Жоэлинтон – 54'     2:3 Ааронсон – 79'     3:3 Гимарайнс – 90+1'     4:3 Барнс – 90+12'    

Счёт в матче открыл полузащитник гостей Бренден Ааронсон на 32-й минуте. На 36-й минуте нападающий Харви Барнс сравнял счёт. В конце первого тайма на 45+5-й минуте форвард Доминик Калверт-Льюин вывел вперёд «Лидс», реализовав пенальти. Во втором тайме хавбек «сорок» Жоэлинтон восстановил равенство в счёте. На 79-й минуте Ааронсон оформил дубль. В конце встречи на 90+1-й минуте Бруно Гимарайнс сравнял счёт, реализовав пенальти. на 90+12-й минуте Харви Барнс забил свой второй гол в этой встрече и вырвал победу для «Ньюкасла».

На данный момент «Ньюкасл» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лидс» располагается на 16-й строчке, у команды в активе 22 очка.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Топ-события четверга: «Атлетико» — «Реал», «Арсенал» против «Ливерпуля», хоккей и биатлон
Топ-события четверга: «Атлетико» — «Реал», «Арсенал» против «Ливерпуля», хоккей и биатлон
