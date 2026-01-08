«Ньюкасл» обыграл «Лидс», забив победный гол на 90+12-й минуте

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Лидс Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра игры выступил Майкл Солсбери. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 4:3.

Счёт в матче открыл полузащитник гостей Бренден Ааронсон на 32-й минуте. На 36-й минуте нападающий Харви Барнс сравнял счёт. В конце первого тайма на 45+5-й минуте форвард Доминик Калверт-Льюин вывел вперёд «Лидс», реализовав пенальти. Во втором тайме хавбек «сорок» Жоэлинтон восстановил равенство в счёте. На 79-й минуте Ааронсон оформил дубль. В конце встречи на 90+1-й минуте Бруно Гимарайнс сравнял счёт, реализовав пенальти. на 90+12-й минуте Харви Барнс забил свой второй гол в этой встрече и вырвал победу для «Ньюкасла».

На данный момент «Ньюкасл» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лидс» располагается на 16-й строчке, у команды в активе 22 очка.