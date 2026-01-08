«Ман Юнайтед» не обыграл «Бёрнли» в первом матче после ухода Аморима. Шешко оформил дубль

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Тёрф Мур» (Бернли, Англия). В качестве главного арбитра игры выступил Стюарт Атвелл. Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.

Счёт в матче открыл Эйден Хевен. Защитник гостевой команды забил мяч в свои ворота на 13-й минуте. Во втором тайме на 50-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко сравнял счёт, а через 10 минут словенский форвард оформил дубль. На 66-й минуте игрок хозяев поля Джейдон Энтони восстановил равенство в счёте.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бёрнли» располагается на 19-й строчке, у команды в активе 13 очков.