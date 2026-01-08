Скидки
Бёрнли — Манчестер Юнайтед, результат матча 7 января 2026, счёт 2:2, 21-й тур АПЛ 2025/2026

«Ман Юнайтед» не обыграл «Бёрнли» в первом матче после ухода Аморима. Шешко оформил дубль
Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Тёрф Мур» (Бернли, Англия). В качестве главного арбитра игры выступил Стюарт Атвелл. Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 23:15 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Хевен – 13'     1:1 Шешко – 50'     1:2 Шешко – 60'     2:2 Энтони – 66'    

Счёт в матче открыл Эйден Хевен. Защитник гостевой команды забил мяч в свои ворота на 13-й минуте. Во втором тайме на 50-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко сравнял счёт, а через 10 минут словенский форвард оформил дубль. На 66-й минуте игрок хозяев поля Джейдон Энтони восстановил равенство в счёте.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бёрнли» располагается на 19-й строчке, у команды в активе 13 очков.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Топ-события четверга: «Атлетико» — «Реал», «Арсенал» против «Ливерпуля», хоккей и биатлон
Новости. Футбол
