Корнеев объяснил, как можно обыграть «Барселону»

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев рассказал, как можно обыграть каталонскую команду, сравнив игры «Эспаньола» и «Атлетика» против сине-гранатовых в матче 18-го тура Ла Лиги и в полуфинале Суперкубка Испании. Оба встречи каталонцы выиграли всухую, победив «Эспаньол» со счётом 2:0 и «Атлетик» — 5:0 соответственно.
«Чтобы обыграть «Барсу», надо её не бояться. Предлагать что‑то своё. Заранее проговорить, что и как мы будем делать. Это сделал «Эспаньол» в последнем матче чемпионата, хотя они и проиграли каталонцам со счётом 0:2 в итоге. Зато они создавали моменты, это было настоящее чудо футбола. А то, чем занимался «Атлетик» в матче против «Барселоны»… Просто ребята вышли в футбольчик поиграть», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».
Таким образом, «Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, который состоится в воскресенье, 11 января. Соперником сине-гранатовых станет победитель мадридского дерби между «Атлетико» и «Реалом». В чемпионате страны «блауграна» находится на первой строчке, уверенно на четыре очка опережая «Реал».
Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»:
- 8 января 2026
-
01:51
-
01:44
-
01:25
-
01:23
-
01:13
-
00:47
-
00:45
-
00:31
-
00:29
-
00:26
-
00:25
- 7 января 2026
-
23:53
-
23:48
-
23:32
-
23:17
-
23:12
-
22:56
-
22:41
-
22:37
-
22:36
-
22:32
-
22:32
-
22:25
-
22:23
-
22:03
-
21:51
-
21:44
-
21:24
-
21:20
-
21:09
-
20:59
-
20:53
-
20:43Радамель Фалькао вернулся в «Мильонариос» Официально
-
20:33
-
20:17