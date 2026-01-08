Корнеев объяснил, как можно обыграть «Барселону»

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев рассказал, как можно обыграть каталонскую команду, сравнив игры «Эспаньола» и «Атлетика» против сине-гранатовых в матче 18-го тура Ла Лиги и в полуфинале Суперкубка Испании. Оба встречи каталонцы выиграли всухую, победив «Эспаньол» со счётом 2:0 и «Атлетик» — 5:0 соответственно.

«Чтобы обыграть «Барсу», надо её не бояться. Предлагать что‑то своё. Заранее проговорить, что и как мы будем делать. Это сделал «Эспаньол» в последнем матче чемпионата, хотя они и проиграли каталонцам со счётом 0:2 в итоге. Зато они создавали моменты, это было настоящее чудо футбола. А то, чем занимался «Атлетик» в матче против «Барселоны»… Просто ребята вышли в футбольчик поиграть», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, «Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, который состоится в воскресенье, 11 января. Соперником сине-гранатовых станет победитель мадридского дерби между «Атлетико» и «Реалом». В чемпионате страны «блауграна» находится на первой строчке, уверенно на четыре очка опережая «Реал».

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»: