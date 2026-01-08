Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Тоттенхэма» Франк объяснил, почему пил кофе со стаканчика с логотипом «Арсенала»

Комментарии

Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк высказался о том, что пил кофе со стаканчика с логотипом принципиального соперника «шпор» — «Арсенала» — перед матчем 21-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:3). Напомним, скандальное фото Франка, пьющего со стаканчика с эмблемой «Арсенала», появилось в сети после матча с «вишнями».

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
3 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Тель – 5'     1:1 Эванилсон – 22'     2:1 Крупи – 36'     2:2 Пальинья – 78'     3:2 Семеньо – 90+5'    

«Нет, я этого не заметил. Думаю, справедливо сказать, что мы не выигрываем каждый матч, поэтому было бы абсолютно, совершенно глупо с моей стороны брать чашку с эмблемой «Арсенала». Кто‑то всерьёз считает, что я так сделал? Этим занимался весь персонал. Они были в раздевалке перед нашей игрой. Взять чашку с эспрессо — нормально, я так делаю перед каждым матчем. Честно говоря, немного печально, что в футболе приходится отвечать на такие вопросы. Если нам придётся волноваться из‑за того, что я выпил из чашки с чужой эмблемой, значит мы явно движемся в неправильном направлении. Конечно, я никогда бы так не сделал — это чрезвычайно глупо», — приводит слова Франка Football.London.

Фото: ESPN

«Тоттенхэм Хотспур» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков за 21 матч. «Арсенал» возглавляет чемпионат страны с 48 очками после 20 встреч.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
