Главная Футбол Новости

Флик прокомментировал победу «Барселоны» со счётом 5:0 в полуфинале Суперкубка Испании

Флик прокомментировал победу «Барселоны» со счётом 5:0 в полуфинале Суперкубка Испании
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о разгромной победе сине-гранатовых в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча завершилась со счётом 5:0.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
07 января 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Ф. Торрес – 22'     2:0 Лопес Мартин – 30'     3:0 Барджи – 34'     4:0 Рафинья – 38'     5:0 Рафинья – 52'    

«Для меня приоритет — следующий матч. В то же время я ценю то, что сделали сегодня, потому что в игре с «Эспаньолом» мы не выглядели хорошо. Мне импонирует, что команда действовала сообща. Победа 5:0 — хорошее достижение, но это лишь одна встреча, а в финале будет по‑другому. Сегодня мы сумели взять игру под контроль. Нам понадобилось несколько минут, чтобы набрать нужный темп. Потом мы сыграли неплохо. Я доволен тем, что удерживали контроль над матчем: владели мячом и надёжно оборонялись до конца, сохранив ворота в неприкосновенности», — приводит слова Флика издание AS.

«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, который состоится в воскресенье, 11 января. Соперником сине-гранатовых станет победитель мадридского дерби между «Атлетико» и «Реалом».

Корнеев объяснил, как можно обыграть «Барселону»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

