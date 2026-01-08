Флик прокомментировал победу «Барселоны» со счётом 5:0 в полуфинале Суперкубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о разгромной победе сине-гранатовых в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча завершилась со счётом 5:0.

«Для меня приоритет — следующий матч. В то же время я ценю то, что сделали сегодня, потому что в игре с «Эспаньолом» мы не выглядели хорошо. Мне импонирует, что команда действовала сообща. Победа 5:0 — хорошее достижение, но это лишь одна встреча, а в финале будет по‑другому. Сегодня мы сумели взять игру под контроль. Нам понадобилось несколько минут, чтобы набрать нужный темп. Потом мы сыграли неплохо. Я доволен тем, что удерживали контроль над матчем: владели мячом и надёжно оборонялись до конца, сохранив ворота в неприкосновенности», — приводит слова Флика издание AS.

«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, который состоится в воскресенье, 11 января. Соперником сине-гранатовых станет победитель мадридского дерби между «Атлетико» и «Реалом».

