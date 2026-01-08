Скидки
«Ньюкасл» забил самый поздний победный гол в истории АПЛ

Гол Харви Барнса за «Ньюкасл» в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Лидсом», забитый на 102-й минуте (101:48), стал самым поздним победным мячом в истории АПЛ с момента начала ведения подобных данных (с сезона-2006/2007), сообщает OptaJoe в социальной сети X.

На данный момент «Ньюкасл» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лидс» располагается на 16-й строчке, у команды в активе 22 очка.

В следующем туре чемпионата Англии «Ньюкасл» встретится с «Вулверхэмптоном». Матч состоится 18 января, начало – 17:00 мск. До этого команда 10 января сыграет с «Борнмутом» в Кубке Англии и «Манчестер Сити» в Кубке лиг 13 января.

