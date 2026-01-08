Скидки
Главная Футбол Новости

Казанский: не понял, почему «МЮ» превратился в неуверенного юношу после гола Шешко

Казанский: не понял, почему «МЮ» превратился в неуверенного юношу после гола Шешко
Российский комментатор Денис Казанский высказался о ничьей в матче 21-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 23:15 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Хевен – 13'     1:1 Шешко – 50'     1:2 Шешко – 60'     2:2 Энтони – 66'    

«Очень обидная ничья «Манчестер Юнайтед». Дурацкая. Такие игры нельзя отдавать. Ни при каких условиях. Да, Лэйси, конечно впечатлил. Но это было бы похоже на чудесные спасения, если бы что-то залетело из двух ударов. А шла по игре уверенная победа. 2:1 и с таким же остервенением давить….бы.

Так и не понял, почему «Манчестер Юнайтед» превратился в неуверенного юношу после второго мяча Шешко. И что же они там в кружке друг другу наговорили. Но за эти 5/7 минут игру и отдали. Матч упущенных возможностей. Но это эмоции. А так в четвёрке вполне себе. И когда есть ширина и подачи, то вот и Шешко», — написал Казанский на личной странице в телеграм-канале.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бёрнли» располагается на 19-й строчке, у команды в активе 13 очков.

