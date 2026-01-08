Беллингем отреагировал на слухи о напряжённых отношениях в раздевалке «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о слухах о напряжённо й атмосфере в раздевалке «Реала», а также поддержал главного тренера клуба Хаби Алонсо.

«Многие проблемы, о которых можно услышать в трудные моменты, на самом деле выдуманы или сильно преувеличены. Мы знаем, что на самом деле происходит внутри раздевалки. Мы поддерживаем тренера», — приводит слова Беллингема ESPN.

8 января «Реал» сыграет с «Атлетико» в Суперкубке Испании. В Ла Лиге «Реал» располагается на втором месте в турнирной таблице, записав в свой актив 45 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на четыре очка.