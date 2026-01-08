Скидки
Гвардиола ответил на вопрос о борьбе «Сити» за чемпионство в АПЛ после трёх ничьих подряд

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о ситуации в борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге. Отметим, «горожане» трижды подряд сыграли вничью в матчах чемпионата Англии: нулевая ничья с «Сандерлендом», а также дважды со счётом 1:1 завершили игры с «Челси» и «Брайтоном».

«Мы не выиграли три матча подряд. Сейчас выиграть чемпионат стало сложнее. Мы будем двигаться дальше», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.

«Манчестер Сити» набрал 43 очка, проведя 21 матч в чемпионате. Отставание от лидирующего «Арсенала», который имеет игру в запасе, составляет пять очков.

