«Пеп, ты чего?» Комментатор Казанский отреагировал на третью ничью «Ман Сити» кряду в АПЛ

Известный российский комментатор Денис Казанский поделился реакцией на результат матча 21-го тура английской Премьер-лиги, где «Манчестер Сити» дома встречался с «Брайтоном». Встреча завершилась со счётом 1:1. Это третья ничья подряд для подопечных испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.

«Пеп, ты чего??? Сейчас весело в раздевалке будет. После таких неиспользованных», — написал Казанский на личной странице в телеграм-канале.

«Манчестер Сити» набрал 43 очка, проведя 21 матч в чемпионате Англии. Отставание от лидирующего «Арсенала», который имеет игру в запасе, составляет пять очков.

