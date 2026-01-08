«Пеп, ты чего?» Комментатор Казанский отреагировал на третью ничью «Ман Сити» кряду в АПЛ
Известный российский комментатор Денис Казанский поделился реакцией на результат матча 21-го тура английской Премьер-лиги, где «Манчестер Сити» дома встречался с «Брайтоном». Встреча завершилась со счётом 1:1. Это третья ничья подряд для подопечных испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.
Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Холанд – 41' 1:1 Митома – 60'
«Пеп, ты чего??? Сейчас весело в раздевалке будет. После таких неиспользованных», — написал Казанский на личной странице в телеграм-канале.
«Манчестер Сити» набрал 43 очка, проведя 21 матч в чемпионате Англии. Отставание от лидирующего «Арсенала», который имеет игру в запасе, составляет пять очков.
