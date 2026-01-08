«Акрон» предложил € 1,1 млн за трансфер вингера из чемпионата Аргентины — Мерло

«Акрон» сделал предложение по трансферу аргентинского вингера «Аргентинос Хуниорс» Матиаса Перелло. Об этом сообщает аргентинский журналист и инсайдер Сезар Луис Мерло на своей странице в X.

По информации источника, тольяттинский клуб готов выкупить 50% прав на 24-летнего аргентинца за € 1,1 млн. Отмечается, что судьба вингера будет определена в ближайшие дни, так как у «Аргентинос Хуниорс» есть предложения от других южноамериканских клубов — «Куритибы» и «Индепендьенте».

Перелло — воспитанник «Аргентинос Хуниорс». Он вернулся в клуб после аренды из команды «Сентраль Кордоба», за который выступал в 2025 году. В минувшем сезоне он провёл 39 матчей за клуб, в которых он забил шесть голов и сделал шесть ассистов. Его контракт истекает в декабре 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 1,8 млн.

