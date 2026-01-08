«Этот день я запомнил на всю жизнь!» Погребняк рассказал историю о своей игре с «Челси»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился памятной историей о своей игре против лондонского «Челси» в составе «Рединга». Встреча в 2012 году завершилась со счётом 2:4 в пользу «аристократов», а форвард отметился голом.

«Рединг» — «Челси» от первого лица. Окунёмся в недавнее, но всё–таки прошлое.

В преддверии встречи между «Фулхэмом» и «Челси» (пост был написан перед игрой «Фулхэма» с «Челси» в АПЛ — 2:1. — Прим. «Чемпионата») делюсь с вами воспоминаниями с матча против «аристократов», но в составе другой английской команды. «Биток» на «Стэмфорд Бридж». В середине первого тайма пропустили с пенальти от великого Фрэнки Лэмпарда. Буквально через шесть минут пошла подача на меня с фланга и удалось переправить мяч в дальний угол ворот. Огромное счастье забить на таком стадионе, так ещё и во втором матче для себя в новой команде. Ещё один не менее важный и приятный для меня момент — тот гол стал 101-м в моей карьере.

Замечательный вечер, но, к сожалению, удержать победу не смогли. Скомканные эмоции с точки зрения результата, но этот день я запомнил на всю жизнь!» — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

Отметим, что Погребняк выступал на Туманном Альбионе в период с января 2012 по август 2015 года. За это время он играл в составе двух клубов: «Фулхэма» и «Рединга».

