И.о. тренера «МЮ» Флетчер высказался о своём будущем после ничьей с «Бёрнли»

Исполняющий обязанности главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер поделился мыслями о будущем в английском клубе после ничьей в матче 21-го тура АПЛ с «Бёрнли» (2:2).
«Моё будущее? Я буду руководить командой в матче с «Брайтоном», посмотрим, что будет дальше. Я давно нахожусь рядом с основой и сейчас сосредоточен только на том, что у меня есть, — на следующем матче», — приводит слова Флетчера издание NBC Sports.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. 5 января «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Аморима с поста главного тренера клуба. Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.
