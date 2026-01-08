Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

И.о. тренера «МЮ» Флетчер высказался о своём будущем после ничьей с «Бёрнли»

И.о. тренера «МЮ» Флетчер высказался о своём будущем после ничьей с «Бёрнли»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер поделился мыслями о будущем в английском клубе после ничьей в матче 21-го тура АПЛ с «Бёрнли» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 23:15 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Хевен – 13'     1:1 Шешко – 50'     1:2 Шешко – 60'     2:2 Энтони – 66'    

«Моё будущее? Я буду руководить командой в матче с «Брайтоном», посмотрим, что будет дальше. Я давно нахожусь рядом с основой и сейчас сосредоточен только на том, что у меня есть, — на следующем матче», — приводит слова Флетчера издание NBC Sports.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. 5 января «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Аморима с поста главного тренера клуба. Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.

Материалы по теме
Казанский: не понял, почему «МЮ» превратился в неуверенного юношу после гола Шешко

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android