Стали известны подробности переговоров «Зенита» с «Крузейро» по Жерсону

«Зенит» ещё не достиг окончательного соглашения с «Крузейро» по поводу перехода бразильского полузащитника Жерсона, сообщает журналист Самуэль Венансио на YouTube-канале.

По данным источника, на данный момент окончательного соглашения еще нет, но стороны близки к нему. «Крузейро» предпринимает важные шаги для завершения сделки. «Крузейро» готов заплатить значительную сумму наличными (около €10 млн сразу). Общая сумма трансфера может составить от € 25 до 30 млн.

«Зенит» понимает, что Жерсон вряд ли останется в команде, и это шанс вернуть средства, потраченные на его покупку у «Фламенго»

Ранее обсуждалась возможность включения защитника Джонатана Жезуса в сделку, так как «Зенит» был в нём заинтересован. Однако главный тренер Тите и руководство «Крузейро» решили оставить игрока у себя, так как его потенциальная стоимость выше текущих оценок. Поэтому переговоры по Жерсону теперь идут исключительно в денежной плоскости. С самим Жерсоном соглашение уже достигнуто. Его отец находится в Белу-Оризонти для участия в переговорах.

Жерсон перебрался в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. В первой части сезона-2025/2026 хавбек появился на поле в 15 матчах и отметился двумя забитыми мячами.