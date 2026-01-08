Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны подробности переговоров «Зенита» с «Крузейро» по Жерсону

Стали известны подробности переговоров «Зенита» с «Крузейро» по Жерсону
Комментарии

«Зенит» ещё не достиг окончательного соглашения с «Крузейро» по поводу перехода бразильского полузащитника Жерсона, сообщает журналист Самуэль Венансио на YouTube-канале.

По данным источника, на данный момент окончательного соглашения еще нет, но стороны близки к нему. «Крузейро» предпринимает важные шаги для завершения сделки. «Крузейро» готов заплатить значительную сумму наличными (около €10 млн сразу). Общая сумма трансфера может составить от € 25 до 30 млн.
«Зенит» понимает, что Жерсон вряд ли останется в команде, и это шанс вернуть средства, потраченные на его покупку у «Фламенго»

Ранее обсуждалась возможность включения защитника Джонатана Жезуса в сделку, так как «Зенит» был в нём заинтересован. Однако главный тренер Тите и руководство «Крузейро» решили оставить игрока у себя, так как его потенциальная стоимость выше текущих оценок. Поэтому переговоры по Жерсону теперь идут исключительно в денежной плоскости. С самим Жерсоном соглашение уже достигнуто. Его отец находится в Белу-Оризонти для участия в переговорах.

Жерсон перебрался в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. В первой части сезона-2025/2026 хавбек появился на поле в 15 матчах и отметился двумя забитыми мячами.

Материалы по теме
Жерсон собрался на выход из «Зенита», Баринов договорился с ЦСКА. Новости недели в РПЛ
Жерсон собрался на выход из «Зенита», Баринов договорился с ЦСКА. Новости недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android