Моуринью раскритиковал «Бенфику» после поражения в полуфинале Кубка лиги

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Браги» в матче 1/2 финала Кубка лиги (1:3).

«Иногда на матчи смотрят по‑разному, но этот поединок, думаю, будет оценён одинаково всеми. Ваши слова совпадут с нашими. В первом тайме мы сыграли плохо, хотя начали неплохо, контролировали мяч и могли забить. Затем назначили пенальти, который позже отменил VAR — это могло бы стать позитивным моментом, но после этого начался наш провал.

С технической стороны это был явный провал: игроки допускали простые ошибки. Была пятиминутка, когда у моей скамейки три разных футболиста подряд совершали поперечные передачи в низком блоке у нашей штрафной. Эмоционально в первом тайме мы тоже были слабы, кроме первых пяти минут я не нахожу положительного. Во втором тайме команда играла по‑другому — прессинговала, отбирала мяч и атаковала. Можно сказать, что первый тайм был за «Брагой», второй — за нами, по справедливости могло бы быть ничья, но получилось иначе. В итоге не «Брага» выиграла — проиграли мы сами», — приводит слова Моуринью Record.

В финале «Брага» сыграет против «Витории Гимарайнш», которая во вторник победила «Спортинг» со счётом 2:1.

