Определились финалисты Кубка португальской лиги — 2025/2026

Завершились полуфиналы Кубка португальской лиги сезона-2025/2026, по итогам которой стали известны команды-участники решающего матча за титул в турнире.

В решающем матче сойдутся «Брага» и «Витория Гимарайнш». Напомним, в полуфинале соревнования «Брага» уверенно обыграла «Бенфику» (3:1), а «Витория» была сильнее лиссабонского «Спортинга» (2:1). Финальный матч состоится в ночь с 10 на 11 января. Начало — в 23:00 мск.

Действующим и самым титулованным победителем соревнования является лиссабонская «Бенфика», которая в финале прошлого Кубка лиги обыграла «Спортинг» в серии послематчевых пенальти (1:1, 7:6 пен.).

