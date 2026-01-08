Скидки
«Бавария» намерена продлить контракт с 17-летним талантом Ленартом Карлом — Bild

Комментарии

Мюнхенская «Бавария» стремится продлить контракт с полузащитником Ленартом Карлом до лета 2031 года. Об этом сообщает издание Bild.

По информации источника, действующее соглашение полузащитника с «Баварией» автоматически перейдёт в разряд профессионального. Клуб стремится повысить зарплату игрока. Отмечается, что сейчас он получает порядка € 1-2 млн в год, после продления оклад может вырасти до € 5-7 млн.

Ранее 17-летний полузащитник Ленарт Карл заявил, что мадридский «Реал» является клубом его мечты.

В нынешнем сезоне Ленарт Карл дебютировал за первую команду «Баварии». В 21 матче во всех турнирах за клуб он забил шесть голов и отдал две результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 60 млн. Текущее соглашение рассчитано до лета 2026 года.

