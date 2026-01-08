Беллингем – о Винисиусе: он никак не вредит «Реалу»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о нападающем клуба Винисиусе Жуниоре.

«Я вижу Винисиуса каждый день — он по-прежнему максимально позитивен. Он никак не вредит команде и тому, что мы пытаемся построить. У меня отличные отношения с Вини, и если бы я чувствовал, что он мешает нам как коллективу, я бы сказал ему об этом, но я так не считаю… Что касается главного тренера, мы все на 100% за него», — - приводит слова Беллингема ESPN.

Ранее сообщалось, что Винисиус может покинуть «Реал». В нынешнем сезоне бразилец принял участие 25 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 8 результативных передач.