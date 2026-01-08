И.о. главного тренера «МЮ» Флетчер отреагировал на ничью в матче с «Бёрнли»

Исполняющий обязанности главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер прокомментировал ничью в матче 21-го тура АПЛ с «Бёрнли» (2:2).

«Разочарован, что не сумели добить игру. Мы создали достаточно — были удары по воротам, два мяча были вынесены с линии. При счёте 2:1 нужно было завершить дело и попытаться забить ещё один гол. «Бёрнли» преподнёс сильную концовку, с которой мы мало что могли поделать. Сначала проигрывать 1:0, затем восстановить характер, выйти вперёд 2:1 и после этого пропустить и не суметь забить третий — это действительно огорчает. Игроки отдали все силы, демонстрировали самоотдачу. Видно, что некоторые привыкли к другой тактической схеме, адаптация даётся непросто, и это объяснимо в нынешних условиях», — приводит слова Флетчера ВВС.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. 5 января «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Аморима с поста главного тренера клуба. Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.