«О борьбе за титул стараемся не думать». Доку — о неудачной серии «Ман Сити» в АПЛ

«О борьбе за титул стараемся не думать». Доку — о неудачной серии «Ман Сити» в АПЛ
Комментарии

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку прокомментировал ничью в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Холанд – 41'     1:1 Митома – 60'    

«Ничья дома — это никогда не хорошо. Мы недовольны и хотели бы сегодня взять три очка. В другой день «Сити» бы забил — нам нужно создавать действительно явные моменты. Если бы мы это делали, история была бы другой, в последних трёх играх мы могли бы победить… О борьбе за титул стараемся не думать. Фокусируемся на себе и на том, чтобы забивать больше голов. После одного забитого нам сложнее найти второй и третий», — приводит слова Доку издание BBC.

Это третья ничья подряд для подопечных испанского специалиста Хосепа Гвардиолы. «Манчестер Сити» имеет 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» на пять очков и имеет одну игру в запасе.

«Пеп, ты чего?» Комментатор Казанский отреагировал на третью ничью «Ман Сити» кряду в АПЛ

Победители футбольных турниров-2025:

