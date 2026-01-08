«О борьбе за титул стараемся не думать». Доку — о неудачной серии «Ман Сити» в АПЛ

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку прокомментировал ничью в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:1).

«Ничья дома — это никогда не хорошо. Мы недовольны и хотели бы сегодня взять три очка. В другой день «Сити» бы забил — нам нужно создавать действительно явные моменты. Если бы мы это делали, история была бы другой, в последних трёх играх мы могли бы победить… О борьбе за титул стараемся не думать. Фокусируемся на себе и на том, чтобы забивать больше голов. После одного забитого нам сложнее найти второй и третий», — приводит слова Доку издание BBC.

Это третья ничья подряд для подопечных испанского специалиста Хосепа Гвардиолы. «Манчестер Сити» имеет 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» на пять очков и имеет одну игру в запасе.

