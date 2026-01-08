Скидки
Арсенал — Ливерпуль: во сколько начало матча 21-го тура АПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию 8 января

«Арсенал» — «Ливерпуль»: во сколько начало матча 21-го тура АПЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 8 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Арсенал» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. Игра не будет официально показана на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
08 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
После 20 туров английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 48 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» заработал 34 очка и идёт на четвёртой строчке.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
