«ПСЖ» — «Марсель»: во сколько начало матча Суперкубка Франции, где смотреть онлайн
Сегодня, 8 января, состоится матч за Суперкубок Франции, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Марсель». Начало матча — в 21:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет стриминговая платформа Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Суперкубок Франции 2025 . Финал
08 января 2026, четверг. 21:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Марсель
Марсель
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«ПСЖ» получил путёвку в матч за Суперкубок как победитель чемпионата и Кубка Франции. «Марсель» же попал в пару к парижанам как вторая команда французской Лиги 1 по итогам прошлого сезона.
Отметим, в 10 последних очных встречах семь раз победу одержал «Пари Сен-Жермен», дважды триумф праздновал «Марсель», один раз была зафиксирована ничья.
