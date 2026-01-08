«Оренбург» объявил об уходе Зотова из команды

Футбольный клуб «Оренбург» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды защитника Георгия Зотова. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

«Георгий Зотов покидает ФК «Оренбург». Игрок и клуб договорились о прекращении сотрудничества. Благодарим Георгия за ежедневный профессионализм и вклад в развитие команды. Удачи, Зот!» — написала пресс-служба оренбургского клуба в своём телеграм-канале.

Георгий Зотов успел провести в составе «Оренбурга» 45 матчей во всех турнирах. В текущем сезоне защитник был одним из капитанов команды — он девять раз выходил на поле с капитанской повязкой.