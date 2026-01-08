Эрлинг Холанд забил 150 голов за «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отпраздновал бомбардирский юбилей. Накануне он поразил ворота «Брайтона» в матче АПЛ (1:1). Этот гол стал для норвежского форварда 150-м в составе «горожан».

Пресс-служба «Манчестер Сити» поздравила Холанда с данным достижением. Для покорения отметки в 150 голов Эрлингу понадобилось 173 матча во всех турнирах. Также на его счету 25 результативных передач.

Эрлинг Холанд выступает за «горожан» с лета 2022 года, он перешёл в команду из дортмундской «Боруссии». По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 200 млн. Он входит в тройку самых дорогих футболистов планеты.