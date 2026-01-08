Зотов обратился к болельщикам после ухода из «Оренбурга»

Бывший защитник и капитан «Оренбурга» Георгий Зотов прокомментировал свой уход из команды, обратившись к болельщикам.

«Дорогие болельщики, пришло время прощаться! Хочу сказать вам огромное спасибо! За вашу веру, шум на трибунах, за то, что были рядом в самые трудные минуты и разделяли с нами моменты радости! Оставайтесь всегда рядом с командой. До новых встреч!» — цитирует Зотова пресс-служба оренбургского клуба.

Георгий Зотов успел провести в составе «Оренбурга» 45 матчей во всех турнирах. В текущем сезоне защитник был одним из капитанов команды — он девять раз выходил на поле с капитанской повязкой.