Доннарумма ответил, не жалеет ли о переходе в «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма ответил, не жалеет ли он о переходе в стан «горожан» из «ПСЖ».

«Я хотел приехать сюда, потому что все хорошо отзывались о «Манчестер Сити». И правда в том, что я нашёл здесь замечательную семью, и я очень-очень счастлив. Здесь царит настоящая семейная атмосфера, и я действительно счастлив.

Я чувствовал сильный интерес от «Сити», это меня привлекло. То, что меня так сильно хотел видеть в своей команде такой топ-тренер, как Пеп Гвардиола, — это повод для гордости! Я очень счастлив и горд быть частью команды «Манчестер Сити» и этой большой семьи», — приводит слова Доннаруммы пресс-служба «Манчестер Сити».