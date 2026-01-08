Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доннарумма ответил, не жалеет ли о переходе в «Манчестер Сити»

Доннарумма ответил, не жалеет ли о переходе в «Манчестер Сити»
Комментарии

Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма ответил, не жалеет ли он о переходе в стан «горожан» из «ПСЖ».

«Я хотел приехать сюда, потому что все хорошо отзывались о «Манчестер Сити». И правда в том, что я нашёл здесь замечательную семью, и я очень-очень счастлив. Здесь царит настоящая семейная атмосфера, и я действительно счастлив.

Я чувствовал сильный интерес от «Сити», это меня привлекло. То, что меня так сильно хотел видеть в своей команде такой топ-тренер, как Пеп Гвардиола, — это повод для гордости! Я очень счастлив и горд быть частью команды «Манчестер Сити» и этой большой семьи», — приводит слова Доннаруммы пресс-служба «Манчестер Сити».

Материалы по теме
Новые клубы Фалькао и Балотелли, звезда в «Сити», будущее Винисиуса. Трансферы и слухи дня
Новые клубы Фалькао и Балотелли, звезда в «Сити», будущее Винисиуса. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android