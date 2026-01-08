«Атлетико» — «Реал»: последние пять очных встреч команд перед игрой в Суперкубке Испании

Сегодня, 8 января, состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся «Атлетико» и «Реал». Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Начало матча — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последних пяти игр между этими соперниками.

Пять последних матчей между «Атлетико» и «Реалом»:

27.09.2025. Ла Лига. «Атлетико» — «Реал» — 5:2;

12.03.2025. Лига чемпионов. «Атлетико» — «Реал» — 1:0 (2:4 пен.);

4.03.2025. Лига чемпионов. «Реал» — «Атлетико» — 2:1;

8.02.2025. Ла Лига. «Реал» — «Атлетико» — 1:1;

29.09.2024. Ла Лига. «Атлетико» — «Реал» — 1:1.

Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года команда разгромила мадридский «Реал» со счётом 5:2.