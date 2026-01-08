«Милан» сделал Меньяну щедрое предложение — источник

«Милан» сделал щедрое предложение по пролонгации контракта своего голкиперу Мику Меньяну. Об этом информирует инсайдер Маттео Маретто в своих соцсетях.

Согласно сведениям источника, «Милан» готов сделать Меньяна самым высокооплачиваемым футболистом команды наряду с Рафаэлом Леау. Итальянский клуб предлагает французскому вратарю максимально возможный оклад в соответствии с потолком зарплат в клубе — € 5 млн. При этом «Милан» готов платить Мику внушительные бонусы.

Переговоры пока не дошли до финальной стадии. Однако боссы «Милана» настроены очень оптимистично: они считают, что на данный момент нет других клубов, которые способны перебить их предложение. Меньян должен дать ответ на оффер «Милана» в ближайшее время.

Действующий контракт Меньяна рассчитан до июня 2026 года. В этом сезоне французский голкипер провёл 18 матчей за миланский клуб, в восьми из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет € 25 млн.