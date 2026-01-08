Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» сделал Меньяну щедрое предложение — источник

«Милан» сделал Меньяну щедрое предложение — источник
Комментарии

«Милан» сделал щедрое предложение по пролонгации контракта своего голкиперу Мику Меньяну. Об этом информирует инсайдер Маттео Маретто в своих соцсетях.

Согласно сведениям источника, «Милан» готов сделать Меньяна самым высокооплачиваемым футболистом команды наряду с Рафаэлом Леау. Итальянский клуб предлагает французскому вратарю максимально возможный оклад в соответствии с потолком зарплат в клубе — € 5 млн. При этом «Милан» готов платить Мику внушительные бонусы.

Переговоры пока не дошли до финальной стадии. Однако боссы «Милана» настроены очень оптимистично: они считают, что на данный момент нет других клубов, которые способны перебить их предложение. Меньян должен дать ответ на оффер «Милана» в ближайшее время.

Действующий контракт Меньяна рассчитан до июня 2026 года. В этом сезоне французский голкипер провёл 18 матчей за миланский клуб, в восьми из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Фикайо Томори продлит контракт с «Миланом», несмотря на интерес двух клубов АПЛ — Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android