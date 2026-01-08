Скидки
В «Крузейро» прокомментировали ход переговоров с «Зенитом» по Жерсону

Исполнительный директор «Крузейро» Бруно Шпиндель высказался о ходе переговоров с «Зенитом» по поводу возможного трансфера Жерсона.

«Вчера практически весь день мы вели переговоры с «Зенитом» по поводу Жерсона. Как мы уже неоднократно говорили, это очень сложные переговоры… Переговоры по-прежнему остаются очень сложными. Наше предложение, которое мы считаем очень щедрым [€ 25-27 млн], остаётся в силе.

Это очень сложные переговоры. Они зашли в тупик из-за деталей. Мы не знаем, каким будет результат. В ближайшие дни мы продолжим работу над урегулированием всех вопросов. Но мы не можем гарантировать положительный результат сделки, потому что с самого начала мы говорили, насколько это сложные переговоры. Однако мы приложим все усилия», — приводит слова Бруно Шпинделя Central da Toca.

