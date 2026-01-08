«Арсенал» — «Ливерпуль»: последние пять очных встреч команд перед игрой в АПЛ

Сегодня, 8 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Арсенал» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последних пяти игр между этими соперниками.

31.08.2025. АПЛ. «Арсенал» — «Ливерпуль» — 1:0;

11.05.2025. АПЛ. «Ливерпуль» — «Арсенал» — 2:2;

27.10.2024. АПЛ. «Арсенал» — «Ливерпуль» — 2:2;

4.02.2024. АПЛ. «Арсенал» — «Ливерпуль» — 2:1;

7.01.2024. Кубок Англии. «Арсенал» — «Ливерпуль» — 0:2.

После 20 туров английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 48 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» заработал 34 очка и идёт на четвёртой строчке.

