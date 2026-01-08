Отец Жерсона анонсировал болельщикам «Крузейро» трансфер игрока из «Зенита»

Отец полузащитника «Зенита» Жерсона анонсировал переход своего сына в «Крузейро» перед болельщиками бразильского клуба, информирует издание Central da Toca.

Согласно сведениям источника, отец, который является и агентом футболиста, встретился с руководством «Крузейро» на тренировочной базе. После этой встречи отец Жерсона сфотографировался с болельщиками бразильского клуба и заявил им, что они уже могут покупать футболку «Крузейро» с номером «8» и фамилией Жерсона.

Жерсон перебрался в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. В первой части сезона-2025/2026 хавбек появился на поле в 15 матчах и отметился двумя забитыми мячами.