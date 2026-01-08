Скидки
Редактор Marca: испанские тренеры никогда не добивались успеха в России? Какой-то анекдот!

Шеф-редактор авторитетной испанской газеты Marca Хуан Кастро высказался о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера московского «Спартака». Специалист подписал контракт с красно-белыми до 2028 года. Ранее он тренировал кипрский «Пафос».

«Я считаю Карседо большим тренером, который уже имеет хороший опыт управления командой, в том числе в Лиге чемпионов. Думаю, у него и в «Спартаке» всё может получиться. Разговоры о том, что испанские тренеры никогда не добивались успеха в России, — это какой-то анекдот. Не стоит принимать их за аксиому или закон», — сказал Кастро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

