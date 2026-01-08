Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Дивеева отреагировал на новость о прохождении игроком медосмотра в «Зените»

Агент Дивеева отреагировал на новость о прохождении игроком медосмотра в «Зените»
Комментарии

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, отреагировал на новость о том, что игрок уже прошёл медосмотр для перехода в «Зенит».

«Я не знаю, кто там дал информацию об успешном прохождении медосмотра Дивеева перед трансфером в «Зенит». Я ничего такого не говорил. У Квятковского и спрашивайте — он всё знает, наверное. У меня много информации, но вам я её не сообщу. Пока без комментариев», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен Дивеева на нападающего Лусиано Гонду с доплатой со стороны санкт-петербургского клуба.

Материалы по теме
Обмены в духе Дивеев — Гонду редко бывают удачными. «Зениту» и ЦСКА ли об этом не знать
Обмены в духе Дивеев — Гонду редко бывают удачными. «Зениту» и ЦСКА ли об этом не знать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android