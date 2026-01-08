Агент Дивеева отреагировал на новость о прохождении игроком медосмотра в «Зените»

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, отреагировал на новость о том, что игрок уже прошёл медосмотр для перехода в «Зенит».

«Я не знаю, кто там дал информацию об успешном прохождении медосмотра Дивеева перед трансфером в «Зенит». Я ничего такого не говорил. У Квятковского и спрашивайте — он всё знает, наверное. У меня много информации, но вам я её не сообщу. Пока без комментариев», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен Дивеева на нападающего Лусиано Гонду с доплатой со стороны санкт-петербургского клуба.