Главная Футбол Новости

«Барселона» установила рекорд Суперкубка Испании

«Барселона» установила рекорд Суперкубка Испании
Накануне состоялся матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречались «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Победу со счётом 5:0 одержали сине-гранатовые. Таким образом, каталонский клуб установил рекорд Суперкубка Испании.

«Барселона» стала первой командой, которая забила четыре гола за первый тайм полуфинала Суперкубка. Ранее никому не удавалось сделать это, сообщает Opta.

Напомним, «Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, который состоится в воскресенье, 11 января. Соперником сине-гранатовых станет победитель мадридского дерби между «Атлетико» и «Реалом». Второй финалист определится сегодня, 8 января.

