И. о. главного тренера «Челси» Макфарлейн прокомментировал поражение в матче с «Фулхэмом»

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн высказался о матче 21-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Хименес – 55'     1:1 Делап – 72'     2:1 Уилсон – 81'    
Удаления: нет / Кукурелья – 22'

«Я действительно горжусь игрой, но нам нужно обсудить это с разных сторон. Думаю, что «Фулхэм» начал лучше, выиграл больше единоборств и подборов. В первые 10 минут мы были слишком агрессивны с мячом, но потом, считаю, нашли свой ритм и создали несколько хороших моментов, хотя они проявили к нам большое уважение в плане своей оборонительной схемы 5-4-1.

Мы только-только вошли в ритм, у нас было несколько стандартных положений, но они убежали в контратаку, и мы остались вдесятером. Затем всё свелось к тому, насколько компактно мы играем, как контролируем свою штрафную и последнюю треть поля. Мы отлично справлялись с этим, пока они не забили первый гол.

У нас были моменты, и я очень горжусь тем, как мы проявили характер, чтобы вернуться в игру. Казалось, мы больше не пропустим, пока Гарри Уилсон не продемонстрировал качества, решившие исход матча. Поэтому мы разочарованы», — приводит слова Макфарлейна официальный сайт «Челси».

